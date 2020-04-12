لاعب باريس سان جيرمان: صفقة انضمام مبابي إلى ريال مدريد كانت محسومة، وما عطلها هو فقط تفشي فيروس “كورونا” وتأثيره على رزنامة الموسم الأوروبي ككل.

وكشف “جيروم روثن” لاعب باريس سان جيرمان السابق، عن اعتقاده أن صفقة توقيع ريال مدريد مع “كيليان مبابي” ستحدث عاجلاً أم آجلاً، في ظل الرغبة العارمة من الطرفين للارتباط في المستقبل القريب.

ويرتبط المهاجم الفرنسي المطلوب في كل فريق من أندية الصفوة في أوروبا، بالانتقال إلى السانتياجو بيرنابيو واللعب لريال مدريد، خاصة في ظل وجود زيدان على الناصية الفنية للفريق.

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ولكن هذا يعتمد الآن على تأثير أزمة فيروس “كورونا“، وتأثيرها على النواحي المادية لإدارة الريال، حيث يتوقع خسارة عملاق إسبانيا لمبلغ قيمته 100 مليون يورو خلال الأربعة أشهر القادمة.

وقال روثن لراديو مونت كارلو “أعرف من مصادري أن انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد قد أوشك على الانتهاء، مع ما يحدث [مع الفيروس] ، أنا متأكد من أن وصول مبابي إلى إسبانيا سيتم تأجيله”.

ثم تابع حديثه “أعلم أن باريس ووافق على بيعه هذا الصيف، كل هذا مسألة وقت، ولكن من المؤكد أن الصفقة سوف تشهد أرقامًا لم يسبق رؤيتها في عالم كرة القدم”