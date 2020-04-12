مورينيو ينافس مانشستر يونايتد على نجم الإنتر

أكدت تقارير صحفية إيطالية، اقتراب نجم إنتر ميلان، من الرحيل عن صفوف النيراتزوري، والانتقال للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن المدافع الأوروجوياني دييجو جودين، من المتوقع أن يغادر إنتر ميلان، الصيف المقبل، في ظل عدم قدرته على التأقلم مع أسلوب لعب أنطونيو كونتي، المدير الفني.



وأضافت أن وجهة جودين المقبلة، هي الدوري الإنجليزي، مشيرة إلى أن مانشستر يونايتد هو المرشح المفضل للتعاقد معه، في حين أن توتنهام هوتسبير، بقيادة جوزيه مورينيو، أبدى اهتماما بضمه.



جدير بالذكر أن جودين (34 عامًا) انضم لصفوف إنتر ميلان، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد الإسباني. المصدر: موقع كورة

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