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توتنهام يحدد سعر بيع هاري كين ليصبح أغلى صفقة في التاريخ

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هاري كين قائد توتنهام وهدافه، حدد النادي الآن مبلغ انتقاله بـ227 مليون يورو، ويقال إن هناك اهتماما من قبل ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع اللاعب.

يبدو أن أسعار انتقال لاعبي كرة القدم لا حدود لها في ظل تنافس الأندية على جلب أحسن اللاعبين إليها مثل نادي توتنهام الانجليزي، الذي كشف عن تصوراته المالية للتخلي عن قائده المهاجم هاري كين.

حدد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم سعر البيع المحتمل لهدافه هاري كين في ظل إبداء العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بضمه.

ووفقا لصحيفة "دايلي ميل" اليوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2020) فإن توتنهام يرغب في الحصول على 227 مليون يورو للاستغناء عن كين. وبحسب الصحيفة البريطانية فإن توتنهام يرغب في تحطيم الرقم القياسي لأغلى صفقة في العالم والمتمثلة في انتقال البرازيلي من الإسباني لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

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ويتطلع توتنهام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصفقة المحتملة للمساهمة في سداد الديون المتراكمة على النادي من أعمال بناء الملعب الجديد، وتعادل ديون النادي نحو 725 مليون يورو، بحسب مواقع رياضية. 

وأثيرت تكهنات واسعة في الفترة الماضية حول رغبة ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد في ضم كين.

 

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