شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: اجتماعات تنسيقية بين إدارة الكرة والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن هناك اجتماعات تنسيقية بين إدارة الكرة والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحاته اليوم الأحد للموقع الرسمي للأهلي أن الجهاز الفني يدرس كافة الأمور الخاصة بمستقبل الفريق خلال الموسم الجاري وذلك على ضوء الاحتمالات المطروحة بشأن المسابقة، مضيفا :«لم تتطرق الاجتماعات سواء مع فايلر أو إدارة الكرة فيما يتعلق بالموسم الجديد، باعتبار الموسم الحالي لم ينته بعد».

وأشار إلى أن الجهاز الفني وضع كافة الاحتمالات أمامه للعمل عليها وفقا لما سيتحدد لبقية الموسم الجاري محليا وإفريقيا، وأكد أنه لا توجد نية حتى الآن للعودة إلى استئناف التدريبات الجماعية، وأن الحفاظ على سلامة الجميع واللاعبين والالتزام بقرار مجلس الإدارة وتوجهات الدولة أهم من أي شيء مع ضرورة نشر الوعي الصحي واتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في الوقت الحالي للحفاظ على سلامة الجميع.

ووجه مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر لكل أطباء مصر، مشيرا إلى أنهم يقومون بعمل بطولي يتصدرون به الصفوف الأمامية في رحلة التصدي لوباء كورونا المستجد.