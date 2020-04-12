شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لحسم تجديد عقد حازم إمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، حسم ملف التجديد لحازم إمام، ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بالنادى الأبيض فى الأيام القليلة المقبلة، يأتى ذلك بعد حسم النادى لملف تجديد عقد محمود علاء، مدافع الفريق، فى الأيام القليلة الماضية، ويعد حازم إمام الظهير الأيمن الأساسى للفريق فى الفترة الحالية، ويسعى الزمالك للحفاظ على استمراره مع الفريق، خاصة أن عقده ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الحالى، وجاء تفكير مجلس الإدارة بالاتفاق مع أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، تقديرا لجهود حازم إمام خلال السنوات الماضية، خصوصا الفترة الأخيرة، بعد تعرضه لموقف صعب عقب هروب الظهير الأيمن حمدى النقاز.

فى شأن مختلف، أكد مرتضى منصور، أن غدا، الثلاثاء، هو آخر موعد للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، للإعلان النهائى عن موقف الدورى العام فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها البلاد بسبب تفشى فيروس كورونا والذى تسبب فى إيقاف النشاط الرياضى.

كان رئيس نادى الزمالك قد أعلن من قبل أن 14 إبريل هو الموعد النهائى للجنة الخماسية لتحديد موعد الدورى وإذا لم تحدد اللجنة فى هذا التوقيت، لن يكمل الزمالك الدورى هذا العام.

وقال مرتضى منصور: «إن لم تصدر اللجنة الخماسية قراراً نهائياً لموعد عودة الدورى غدا، سأعتبر الدورى ملغياً وسأبلغ اللاعبين بذلك، إذا قررت اللجنة الخماسية مد توقف الدورى مرة أخرى، لن أوافق وسأبلغهم من أين أحصل على أموال، لا يوجد فلوس اشتراكات ولا إعلانات، والدولة مش هتدفع لحد حاجة، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد لاعب واحد له مليم فى النادى». وأكد مرتضى منصور أنه على تواصل مع 99% من رؤساء أندية الدورى، وجميعهم يتفقون على نفس القرار بسبب عدم القدرة على استمرارهم فى صرف مستحقات اللاعبين بدون أى مداخل، سواء من الشركة الراعية أو من أى موارد، وقال: «لا أتحدث عن نفسى، لاعبى الزمالك حصلوا على كافة مستحقاتهم، الزمالك غنى بموارده، سواء من حيث الاشتراكات أو سور النادى الذى يدخل أموالا لنادى من تأجير المحال وخلافه، لكن أغلب أندية الدورى لاتمتلك موارد ومن الصعب أن تواصل الالتزام تجاه اللاعبين ولا يوجد مدخلات، لماذا هذا التخبط، العالم كله اتخذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية إلا اللجنة الخماسية التى اعتبرها غير شرعية وتريد أن تمد فترتها بدون سبب منطقى». من ناحية أخرى، أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، موافقته على قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بتأجيل مباريات الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا، ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها جميع دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا. وأكد المدير الفنى أنه يؤيد فكرة توقف الأنشطة الرياضية فى كافة دول العالم لحين تحسن الأوضاع والقضاء على فيروس كورونا، مشددا على أن صحة الجميع أهم من أى شىء فى الفترة الحالية. وأضاف كارتيرون أنه سيضع خطط بديلة فى حالة تحديد مواعيد للبطولات المحلية والإفريقية، فور انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا فى البلاد، مشددا على أن جميع اللاعبين يخوضون تدريبات منزلية فى الفترة الحالية للحفاظ على لياقتهم البدنية.