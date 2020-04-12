شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحسم انتقال «مجدى» للأهلى.. و«حمدى» يرفض تجديد عقده مع الإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، مصير عبدالرحمن مجدى، لاعب الفريق، من مفاوضات الأهلى للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبلغ اللاعب مسؤولى النادى برغبة القلعة الحمراء فى التعاقد معه، لتعويض رحيل رمضان صبحى، وعودته لنادى هيدرسفيلد تاون الإنجليزى، وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى النادى أكدوا للاعب أن القرار الأخير سواء برحيله أو بقائه داخل قلعة الدراويش سيكون بيد الجهاز الفنى، حال موافقته، وسيحدد مجلس إدارة النادى القيمة المادية لرحيل اللاعب، وتحدث عبدالرحمن مجدى مع أدهم السلحدار، المدرب العام بالفريق، عن رغبته فى الانضمام للقلعة الحمراء، على اعتبار أنها فرصة ذهبية بالنسبة له، وأيضاً من النادى من أجل الاستفادة منه مادياً، ولكن طلب السلحدار من اللاعب تأجيل الحديث فى هذا الأمر، انتظاراً لمعرفة مصير الدورى الممتاز.

من جهة أخرى، رفض عماد حمدى، لاعب وسط الفريق، مفاوضات تمديد عقده مع النادى فى الفترة الحالية، بعدما طلب صبرى المنياوى مدير الكرة، عقد جلسة معه خلال الأيام الماضية، ولكن طلب اللاعب تأجيل المفاوضات فى الفترة الحالية هو ما جعل لجنة الكرة تؤجل المفاوضات لحين وضوح رؤية اللاعب الذى تلقى العديد من العروض من أندية الدورى الممتاز على رأسها إنبى والاتحاد السكندرى. فيما رهن إبراهيم عثمان، رئيس النادى، صرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم عن شهر إبريل الجارى لحين حسم اللجنة الخماسية مصير بطولة الدورى، بعد توقفه لمدة شهر، خاصة فى ظل رغبة مجلس الإدارة بتخفيض عقود اللاعبين والجهاز الفنى، وكذلك موظفى النادى.