تكرار سيناريو رونالدو وقوة ميندي يحددان مستقبل مارسيلو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

يعد البرازيلي مارسيلو فييرا من أبرز لاعبي ريال مدريد في السنوات الأخيرة، ليسجل اسمه ضمن اللاعبين القلائل الذين يستحقون أن يكونون ضمن أساطير "الملكي" عبر تاريخه. وفي الوقت الذي تلقى فيه جمهور "الميرنغي" صدمة مدوية في الموسم قبل الماضي، برحيل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بصورة غير متوقعة إلى يوفنتوس الإيطالي، قد يتلقى عشاق الريال صدمة جديدة برحيل مارسيلو، والمصادفة أنه قد ينضم أيضاً إلى "السيدة العجوز". وسيكون اللاعب الذي ارتدى قميص ريال مدريد 13 عاماً، منذ أن انضم من فلومينينسي البرازيلي في 2007 بعمر 18 عاماً، مثار حديث في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقاً لردة فعل رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي كان من أسباب رحيل رونالدو. ويبرز سيناريو انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، أمام مارسيلو، الذي يعد من الأصدقاء المقربين إلى اللاعب البرتغالي، وسيكون من الأمور المغرية أن يجتمع اللاعبان مرة أخرى في الفريق نفسه. ولا شك أن طريقة تعامل بيريز مع رونالدو، قد تتكرر مجدداً بالنسبة إلى مارسيلو، الذي بالتأكيد لن يقبل بأن لا يتم تقديره بالشكل المطلوب، خاصة بعد التاريخ الكبير الذي دونه مع الريال. في المقابل سيرتبط مصير مارسيلو بمسألة مشاركته أساسياً تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي بات يعتمد بشكل كبير على مواطنه فيرلاند ميندي الذي انضم إلى الفريق في بداية الموسم الحالي، ليضع اللاعب البرازيلي على مقاعد البدلاء. وعاش مارسيلو فترة ذهبية في ريال مدريد وكان نجماً أساسيا خلال الحقبة التاريخية في ولاية زيدان الأولى لكنه فقد أهميته بعد رحيل المدرب الفرنسي، كما قل تأثيره بعد رحيل صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس. وواجه اللاعب البرازيلي موسماً صعباً مع ريال مدريد، رغم الدعم الكبير الذي يحظى به من زيدان، الذي صرح مؤخراً بأن الانتقادات الموجهة للاعب البرازيلي تؤلمه لأنه يقدم ما عليه، أما عملياً خاض مارسيلو هذا الموسم 19 مباراة في كل المسابقات، وسجل هدفاً واحداً وصنع 5 آخرين. ويعيب البعض على مارسيلو أنه يعد ثغرة واضحة في دفاع ريال مدريد، حيث يهتم كثيراً بالجانب الهجومي، على الدفاعي، في الوقت الذي يقدم ميندي مستويات جيدة خاصة في الناحية الدفاعية، حيث يساهم في صلابة دفاع "الملكي"، كما يشن غارات هجومية من الناحية اليسرى، ما يجعل ميندي يحظى بإعجاب زيدان الذي اعتمد عليه في 22 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، وصنع هدفين ولم يهز الشباك.

