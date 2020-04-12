هل يندم دورتموند على الشرط الجزائي في عقد هالاند؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

خطف اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند الأضواء في فترة وجيزة، بعد انتقاله من ريد بول سالزبورغ النمساوي إلى بروسيا دورتموند، مقابل 20 مليون يورو، حيث فرض اللاعب الشاب نفسه كأحد أبرز المواهب الشابة في العالم. أثبت هالاند أن المبلغ الذي دفعه "أسود فستيفال" يعد ضئيلاً، مقارنة بما قدمه في أقل من 3 أشهر مع الفريق، حيث بات اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً محط أنظار كبار الأندية الأوروبية، التي بدأت تشعر بالندم على عدم استغلال الفرصة في فترة الانتقالات الشتوية، وكان أبرز الراغبين في التعاقد مع اللاعب النرويجي هو مانشستر يونايتد الإنجليزي. في المقابل قد يجد بروسيا دورتموند نفسه أمام موقف صعب، إذ وضع النادي شرطاً جزائياً في عقد هالاند يبلغ 75 مليون يورو، يحق له من خلالها الانتقال إلى أي فريق دون الرجوع إلى النادي الألماني الذي قد يشعر بالندم بسبب هذه القيمة الضعيفة للشرط الجزائي مقارنة بما يقدمه هالاند. وتداولت وسائل إعلام إسبانية في الأيام الماضية، أن ريال مدريد يسعى بشكل كبير للتعاقد مع مهاجم صريح، بينما وفقاً للأسماء المتاحة حالياً في سوق الانتقالات أكدت أن هالاند هو الخيار رقم 1 بالنسبة إلى "الملكي". وأشارت إلى أن ريال مدريد قد يلجأ إلى خيار تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب النرويجي، خاصة أنه من المتوقع أن يرفض بروسيا دورتموند الاستغناء عن خدمات اللاعب الشاب، أو على أقل تقدير سيطلب النادي مبلغاً خرافياً نظير بيعه. ولا شك أن اللاعب النرويجي سيكون محور الحديث في وسائل الإعلام في الفترة المقبلة، خاصة أنه قدم مردوداً رائعاً مع بروسيا دورتموند بإحرازه 12 هدفاً في 11 مباراة لعبها بقميص النادي الألماني. وأحرز هالاند 9 أهداف في أول 9 مباريات يخوضها في الدوري الألماني، بينما أحرز هدفاً في مباراة واحدة لعبها في كأس ألمانيا، بينما أحرز هدفين في مرمى باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. ورفع هالاند رصيده في دوري الأبطال إلى عشرة أهداف ليقتسم وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، صدارة قائمة هدافي البطولة، ليعيد التأكيد على جدارته بأن يكون محور اهتمام عالم كرة القدم على مستوى اللاعبين الشبان. ويعد اللاعب النرويجي هو ثاني لاعب شاب يسجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بعد كيليان مبابي صاحب 13 هدف، كما أحرز 10 أهداف في دوري الأبطال في سبع مباريات فقط، أسرع من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة، كما أنه أول لاعب لفريق بوروسيا دورتموند يسجل في مباراته الأولى بمختلف البطولات، سواء الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا أو كأس ألمانيا، علما أنه أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل مع فريقين مختلفين خلال نسخة واحدة.

