شكرا لقرائتكم كريستيان بينافينتي: حصلت على خبرة كبيرة خلال تواجدي مع دياز فى بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كريستيان بينافينتي لاعب بيراميدز المعار إلى نانت الفرنسي، أنه حصل علي خبرة كبيرة خلال تواجده مع رامون دياز عندما كان المدير الفني لفريق بيراميدز.

وقال بينافينتي في تصريحات صحفية، أن مشروع بيراميدز كان كبيرًا، مؤكدا أن أن إدارة النادي لم تقف عائقًا أمام عودته إلى أوروبا، موضحاً أنه يلعب حاليًا على سبيل الإعارة من بيراميدز الذي يمتلك عقدي لعامين مقبلين.

وانتقل بينافينتي في يناير 2019 إلى بيراميدز قادمًا من رويال شارلروه البلجيكي في صفقة قدرت بـ6 مليون يورو.

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وأوضح لاعب نانت الفرنسي، أن بيراميدز جعل الأمور سهلة بالنسبة له من أجل العودة إلى اللعب في صفوف أحد الأندية الأوروبية من جديد، موجهاً الشكر لإدارة النادي.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن عن نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.

فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.