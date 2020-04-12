شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: لا أحقد على الخطيب وربنا يشفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق إنه لا يحقد على محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى كما يقال من جمهور "السوشيال ميديا" اللذين وصفهم بالقبيضة مؤكد أن يتمنى الشفاء لبيبو.

ووجه نجم القلعة الحمراء في تصريحات خاصة حديثه إلى إدارة الأهلى بسبب رحيل أحمد فتحى بالمجان قائلا : لماذا لم تقبلوا بعرض بيراميدز عندما عرضوا عليكم الحصول على خدمات اللاعب".

أضاف مصطفى يونس:" لماذا لم تتجددوا لأحمد فتحى موسم ثم عرضتوه للبيع كى تستفيدوا منه وأرى أن الجمعية العمومية لا بد أن تحاسب إدارة الخطيب على هذا الخطأ الجسيم".

وأعلن نادى بيراميدو انتقال أحمد فتحى إلى صفوفه رسميا في صفقة انتقال حر بعد رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء.

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وخاض أحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.