شكرا لقرائتكم مصطفى يونس عن قرار تقليص الأجانب: ياريت البهوات اللى بيدفعوا ملايين يتعظوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مصطفى يونس نجم الأهلى إن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الدورى المصرى تأخر كثيرا مؤكدا أنه أثر على هجوم المنتخب خلال الفترة الماضية.
أضاف نجم القلعة الحمراء في تصريحات خاصة :" تقليص الأجانب قرار صائب لقد افتقدنا رأس الحربة الأساسى والبديل". مشيرا :" أتمنى من البهوات اللى بيدفعوا ملايين في اللاعيبة يتعظوا".
تابع يونس:" المفروض المنتخب الأول يكون فيه 3 لاعبين على الأقل من المنتخب الأولمبى حتى يصبح لدينا منتخب يشرف الكرة المصرية على المدى البعيد".
وواصل:" الحمد لله أنه أولمبياد طوكيو اتأجلت كان ممكن ننتفضح لأن اللاعيبة لا تشارك مع أنديتها".
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