شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: ملايين أحمد فتحى تدفع في شاب صغير مش لاعب مشطب كورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق الرقم الذى تعاقدت به إدارة نادى بيراميدز مع أحمد فتحى موضحا أن اللاعب لا يستحق كل هذه الملايين.

وتساءل نجم القلعة الحمراء في تصريحات خاصة: كيف لإدارة بيراميدز أن تتعاقد مع لاعب مشطب ومخلص بهذا الرقم الكبير المفروض يجيبوا به لاعب عنده 18 سنة".

قال مصطفى يونس:" أحمد فتحى سنه كبر ولن تستفيد منه إدارة نادى بيراميدز " موضحا :" نحن في مصر بعيدين تماما عن الاحتراف".

وأعلن نادى بيراميدو انتقال أحمد فتحى إلى صفوفه رسميا في صفقة انتقال حر بعد رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء .

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وخاض أحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.