شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: اللاعبون يلهثون وراء الأموال والانتماء في الزبالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى يونس نجم الأهلى إن اللاعبين في الظروف الحالية أصبح همها الأكبر جمع الأموال مؤكدا ان الانتماء بات لا قبمة له في هذا العصر.

أضاف نجم القلعة الحمراء في تصريحات خاصة :" مفيش انتماء دلوقتى مكانه في الزبالة".

تابع يونس:" مفيش لاعب في مصر يساوى أكتر من 3 أو4 مليون جنيه".

أعلن نادى بيراميدو انتقال أحمد فتحى إلى صفوفه رسميا في صفقة انتقال حر بعد رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء.

Advertisements

وخاض أحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.

احمد فتحي، رحيل احمد فتحي ،أحمد فتحى، الأهلي، رحيل أحمد فتحى، احمد فتحى، الاهلى، الأهلي، اخبار الأهلي، كباتن الأهلي، بيراميدز، فتحي وبيراميدز، الراحلون عن الاهلي، أخبار احمد فتحي اليوم، صفقات موسم الكورونا، صفقات الأهلي، صفقات بيراميدز، الدوري المصري، النادي الأهلي