شكرا لقرائتكم خبر عن 143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار لاعبي العالم بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وهو ما تسبب في توقف النشاط الكروي تماما وما اعقبها من توابع ابرزها هبوط أسعار اللاعبين، ومع تمسك اتحاد الكرة المصري بتطبيق بند تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق في الموسم المقبل، فان الأندية أصبحت امام حل واحد وهو التضحية بلاعب علي الأقل من القائمة الحالية.

التقرير التالي يستعرض أسعار الـ 8 لاعبين الأجانب المتواجدين في الأهلي والزمالك والذي بلغت اجمالي قيمتهم التسويقية وفقا لموقع " ترانسفير ماركت " ما يقرب من 8 مليون و300 الف يورو أي ما يوازي 143 مليون و170 الف جنيه.

أجانب الأهلي :

بلغت اجمالي قيمة أجانب الأهلي الأربعة 4 مليون يورو ما يوازي 69 مليون و860 الف جنيه ، حيث جاء التونسي علي معلول في قائمة الاعلي سعرا بين الأجانب الأربعة بقيمة مليون و400 الف يورو أي ما يعادل 24 مليون و150 الف جنيه.

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واحتل النيجيري جونيور اجايي المركز الثاني بقيمة مليون و200 الف يورو أي ما يعادل 20 مليون و700 الف جنيه، ثم السنغالي اليو بادجي بقيمة 800 الف يورو بما يعادل 13 مليون و800 الف جنيه وأخيرا المالي اليود يانج بقيمة 650 الف يورو والتي تعادل 11 مليون و210 الف جنيه.

أجانب الزمالك :

بلغ اجمالي قيمة أجانب الزمالك 4 مليون و250 الف يورو والتي تعادل 73 مليون و310 الف جنيه ، وهي تزيد عن الأهلي بما يقرب من 250 ألف يورو ، وياتي في مقدمة لاعبي الزمالك الأجانب التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط والذي تبلغ قيمته 2 مليون يورو بما يعادل 34 مليون و500 الف جنيه ، يليه المغربي اشرف بن شرقي والذي تبلغ قيمته 800 الف يورو بما يعادل 13 مليون و800 الف جنيه والكونغولي كاسونجو الذي يتساوي معه في نفس القيمة وهي 800 الف يورو بما يعادل 13 مليون و800 الف جنيه، وأخيرا المغربي محمد اوناجم والذي تبلغ قيمته 650 الف يورو بما يوازي 11 مليون و210 الف جنيه.