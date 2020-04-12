شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعلق التفكير في التدعيم بمدافع أجنبي بسبب الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مسئولو النادي الأهلي التفكير في ضم مدافع أجنبي، وبالتحديد لدعم مركز الظهير الأيمن لتعويض أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، والذي ينتهي عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري وقام بالتوقيع لنادي بيراميدز.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أنه على الرغم من تلقى النادي عروضاً من عدد من وكلاء اللاعبين بشأن مدافعين أجانب منهم وجدي كشريدة، إلا أن الإدارة الحمراء جمدت الأمر بعد قرار اتحاد الكرة الأخير الخاص بعدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال افريقيا كمصري.

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ويضم الأهلي في قائمته 5 لاعبين أجانب وهم أليو بادجى واليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجاى وعلى معلول بالإضافة لوليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، مما يعني أنه في حالة رغبة الأهلي في ضم لاعب أجنبي جديد في الموسم الجديد سيكون مضطراً للاستغناء أو تسويق 4 لاعبين للإبقاء على 3 لاعبين أجانب فقط في قائمة الفريق وفقاً للائحة اتحاد الكرة الذي أرسلها مسبقاً للأندية.

وجدد النيجيري أجاي والتونسي علي معلول عقودهم مؤخراً مع الأهلي فيما تم التعاقد مع السنغالي اليو بادجي في الانتقالات الشتوية الماضية فيام يقدم اليو ديانج مستوى رائع مع الفريق هذا الموسم فيام سيكون الأنجولي جيرالدو هو أول الراحلين من اللاعبين الأجانب بعد قرار اتحاد الكرة نظراً لعدم وجود قناة من فايلر بمستواه الفني وأوصى برحيله.