شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات متواصلة في الأهلي لمناقشة مصير الموسم الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الأيام الجارية تشهد اجتماعات تنسيقية بين إدارة الكرة والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق، موضحاً أن الجهاز الفني يدرس كافة الأمور الخاصة بمستقبل الفريق خلال الموسم الجاري وذلك على ضوء الاحتمالات المطروحة بشأن المسابقة .

وأضاف عبد الحفيظ أنه لم تتطرق الاجتماعات سواء مع فايلر او إدارة الكرة لما يتعلق بالموسم الجديد باعتبار الموسم الحالي لم ينته بعد، مشيراً إلى أن الجهاز الفني وضع كافة الاحتمالات أمامه للعمل عليها وفقا لما سيتحدد لبقية الموسم الجاري محليا وإفريقيا .

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واتم عبد الحفيظ انه لا توجد نية حتى الآن للعودة إلى استئناف التدريبات الجماعية، مؤكدا ان الحفاظ على سلامة الجميع واللاعبين والالتزام بقرار مجلس الإدارة وتوجهات الدولة اهم من اي شيء مع ضرورة نشر الوعي الصحي واتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في الوقت الحالي للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلي.

وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم ،وليد آزارو (الإتفاق السعودي) صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويرى فايلر أنه من الممكن أن يستفيد الفريق من بعض هؤلاء المُعارين فى عدة مراكز بدلاً من ضم صفقات جديدة، لذا يأمل المدرب السويسرى أن يجد ضالته فى هؤلاء اللاعبين لتدعيم أكثر من مركز بالأهلى ومن أهم المراكز التى تحتاج دعماً، الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده مع النادي.