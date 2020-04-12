شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد خالد جلال الـ 53 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت صفحة الزمالك على موقع التواصل الإجتماعى " انستجرام " بعيد ميلاد خالد جلال المدير الفنى السابق للفريق قائلين " كل سنة وانت طيب يا كابتن " لتنهال التهنئة للمدير الفنى صاحب بطولة كأس مصر العام قبل الماضى مع الفريق .

وأصبح خالد جلال من المدربين الوطنيين أصحاب السمعة الطيبة داخل جدران الفريق الأبيض بعدما حقق بطولة الكأس وكان وقتها الفريق يعانى كثيرا من النتائج السلبية فى بطولة الدورى ، إلا ان جلال نجح فى لم الشمل والفوز على الأهلى فى لقاء شهير بهدفين مقابل هدف .

يحتفل خالد جلال، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق نادى إف سى مصر، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ 53، حيث إنه من مواليد 12 أبريل 1967 .

Advertisements



خالد جلال

لعب خالد جلال فى الزمالك فى فترة الثمانينيات فى خط الدفاع، وحصل على دورى أبطال أفريقيا مع الفريق الأبيض فى عام 1986 والدورى الممتاز عام 1988

تولى خالد جلال تدريب العديد من أندية القسم الثنى، مثل الشرقية، مياه البحيرة، الشرقية للدخان والسويس قبل أن يتوج مع الزمالك مديرا فنيا بكأس مصر.

ويرى خالد جلال نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لنادى مصر أن القضاء على فيروس كورونا أهم من عودة المباريات والتدريبات فى الوقت الراهن.

وقال جلال في وقت سابق إنه لا يرغب فى عودة التدريبات والمباريات فى ظل استمرار انتشار الفيروس، حفاظا على سلامة اللاعبين والمواطنين، مؤكدا أننا فى الأول والآخر ننظر إلى سلامة اللاعبين الذين ينتمون لأسر لعدم انتقال أى عدوى.