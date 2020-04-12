شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يرد علي عبد الله السعيد بعد انضمامه لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بزميله الجديد في الفريق أحمد فتحي الذي تم الإعلان عن انضمامه رسميا لبيراميدو أمس عقب انتهاء تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

ونشر عبد الله السعيد صورة تجمعه مع احمد فتحي عبر انستجرام وكتب عليها : WELOCOME MY FRIEND ليرد عليه أحمد فتحي بصورة علي صفحته الرسمية تجمعهما معا في احدي معسكرات المنتخب.

يذكر أن أحمد فتحي وعبد الله السعيد لعبا معا في الأهلي والمنتخب لسنوات طويلة قبل أن يرحل الأخير إلى أهلي جدة ومنه إلى بيراميدز في واقعة توقيعه مع فتحي أيضا للزمالك منذ موسمين، ويجتمع اللاعبان معا بداية من الموسم الجديد في بيراميدز مرة اخري.

احمد فتحي



عبد الله السعيد

وتعاقد مسئولو نادى بيراميدز مع أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلي ومنتخب مصر بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن رفض اللاعب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء والرحيل بنهاية تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

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وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات بما يعنى انتهائه عام 2023.

وكانت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز أعلنت بطريقتها الخاصة عن التعاقد مع أحمد فتحى، حيث عرضت الصفحة مقطع فيديو قصير جاءت بدايته بصورة "الجوكر" ثم انتهى بظهور أحمد فتحى، معلقين عليه باللغة الانجليزية It's happening، ما يعنى إنه يحدث.

ويمتلك أحمد فتحى سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.