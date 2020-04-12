شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى : أنا بخير وصحتى "زى البمب" ..ولا أعلم من وراء شائعة "وفاتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الاعلامى مدحت شلبى ، انه بخير وصحة جيدة ويتواجد بين أسرته في حالة طيبة ، ولا يدرى سر الشائعات السخيفة التي تناولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى .

وتداول نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي، شائعة وفاة مدحت شلبي ، ونشر الكثيرين من المقربين عدم صحة الشائعة مؤكدين انه بصحة جيدة.

وتحدث مدحت شلبى لـ" الخليج 365" أنه بصحة جيدة وقال " أنا حى أرزق و"زى البمب "بفضل الله بين أسرتى بحالة طيبة ولا يوجد أي شيء يعكر أو يدعو لنشر مثل هذه الشائعات الغريبة الا انها من أشخاص يعانون من الفراغ أو من مرضى مغرضين..وسيتوجه لعمله فى القناة مساء اليوم وليس هناك اى مشاكل صحية يعانى منها " .

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واحتفل شلبى بزفاف كريمته نهلة منذ أسابيع قليلة فى حفل زفاف ضخم غنت فيه النجمة روبي مع الفنان تامر حسني،الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى، وامتد حتى الساعات الأولى بحضور كوكبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

والتقطت عدسات المصورين داخل الفرح، وصلة الرقص التي دخلت فيها "روبي" على ألحان أغنية " لو هاكون غير ليك"، التي أشعل بها تامر حسني حفل الزفاف.

ويعد مدحت شلبى من أشهر المعلقين ومقدمي البرامج الرياضية في مصر خلال السنوات الماضية .