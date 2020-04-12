شكرا لقرائتكم خبر عن بينافينتى: بيراميدز كان خطوة هامة لعودتي إلي أوروبا مجددًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كريستيان بينافينتي لاعب بيراميدز المعار إلى نانت الفرنسي، أنه حصل علي خبرة كبيرة خلال تواجده مع رامون دياز عندما كان المدير الفني لفريق بيراميدز.

وقال بينافينتي في تصريحات صحفية، أن مشروع بيراميدز كان كبيرًا، مؤكدا أن أن إدارة النادي لم تقف عائقًا أمام عودته إلى أوروبا، موضحاً أنه يلعب حاليًا على سبيل الإعارة من بيراميدز الذي يمتلك عقدي لعامين مقبلين.

وانتقل بينافينتي في يناير 2019 إلى بيراميدز قادمًا من رويال شارلروه البلجيكي في صفقة قدرت بـ6 مليون يورو.

وأوضح لاعب نانت الفرنسي، أن بيراميدز جعل الأمور سهلة بالنسبة له من أجل العودة إلى اللعب في صفوف أحد الأندية الأوروبية من جديد، موجهاً الشكر لإدارة النادي.

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