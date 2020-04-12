شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: لن نفرط في أي لاعب.. ولم نفاوض صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، علي أنه لن يفرط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على رأسهم المدافع أسامة جلال والحارس محمود جاد والظهير الأيمن علي فوزي.

وقال طولان، في تصريحات تلفزيونية: "لن أوافق على رحيل أي لاعب النادي في احتياج لخدماته الفنية مهما كان المقابل المادي"، مضيفا: "إنبي كان يعاني في المواسم السابقة، بسبب بيع نجومه، مما أثر بشكل كبير على النتائج ووضع إنبي في بطولة الدوري" .

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وأضاف "يجب أن نحافظ على اللاعب الذي يحتاجه الفريق. هذا هو الأسلوب الذي نتبعه، بأن يبقى اللاعب معنا مهما كانت العروض، ولا مشكلة في رحيله بعد انتهاء تعاقده" مضيفا ان الفريق البترولي لا يستحق هذه المكانة ويجب ان نتعلم الدرس.

وعن التعاقد مع صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، قال:"علاقاتي جيدة بمسؤولي الأهلي ولكن لم يعرض علي أحد صالح جمعة، ولم يتحدث معي أحد بشأنه"مؤكدا:"صالح جمعة، لاعب مميز ويتمناه أي نادي".

وارتبط اسم بعض لاعبي انبي في الفترة الماضية بالانتقال إلى أي من ناديي الاهلي والزمالك.