شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يوجه الشكر للكوادر الطبية لمواجهتهم خطر الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر لجميع أطباء مصر، مشيرًا إلى أنهم يقومون بعمل بطولي يتصدرون به الصفوف الأمامية في رحلة التصدي لوباء كورونا المستجد، موضحاً انه حرص على توجيه الشكر للأطباء وجميع من يعملون معهم للتصدي لفيروس كورونا الذي يهدد حياة الجميع .

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى ان هذه الكوادر تستحق التحية والتقدير للوقوف والمخاطرة بأرواحهم للقيام بدورهم وتأدية عملهم على اكمل وجه.

ويُجهّز أعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي تصور ورؤية شاملة لمعالجة الازمة التى يعاني منها النادي حالياً بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم كله والذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي ، ومن المقرر أن يتقدم كل عضو بالمجلس رؤيته للخروج من المأزق الحالي في ظل تجميد النشاط الرياضي خلال إجتماع مجلس الاهلي المقرر له منتصف شهر أبريل الجاري عبر خاصية الفيديوكونفرانس.

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ويعد الاجتماع المقبل هو الثانى الذى يعقده مجلس الأهلي بنظام «الفيديو كونفرانس»، حيث كان الأول قد عقد يوم 31 مارس الماضي،وذلك تماشيا مع توجيهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في الفترة الأخيرة، وتواجد الخطيب رفقة محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، في مقر النادي بالجزيرة وقامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتجهيز شاشة في غرفة مجلس الإدارة ليتواصل من خلال رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة في سابقة تعد الأولى في تاريخها في اجتماعات مجلس الإدارة.