شكرا لقرائتكم خبر عن بعد السنين اللى دابت فى قرعة الملاعب.. وائل جمعة يظهر بقصة شعر جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، بقص شعره "على الزيرو" منذ أن ظهر فى الملاعب المصرية، ما جعل أعتقاد يسود بين الكثيرين من الجماهير بين اللاعب الدولى أصلع الرأس، خصصا وأن مدافع المارد الأحمر السابق لم يلجأ لقصات الشعر التى يشتهر بها لاعبى كرة القدم فى جيع أنحاء العالم.

وبعد أن بلغ وائل جمعة 45 عامًا حيث إنه من مواليد عام 1975، ظهر بقصة شعر جديد، حيث تخلى عن " القرعة" التى كان يشتهر بها خلال فترة تواجده فى الملاعب.

Advertisements

وكان وائل جمعة، حرص على تهنئه صديقه احمد فتحي على انضمامه لنادي بيراميدز ورحيله عن القلعة الحمراء، ونشر الصخرة صورة لهما من إحدى المباريات، معلقا: "مساء الفل.. نهاية مشوار احمد فتحي مع النادي الاهلي وانتقاله الي بيراميدز شكرا لأحمد فتحي علي الفترة اللي قضيتها داخل جدران نادينا العزيز ودافعت عنه بكل فخر واخلاص.. النادي الاهلي لم يقصر في محاوله الاحتفاظ بيك ولكنه في النهاية اختيارك ولابد من احترامه".

وتعاقد مسئولى نادى بيراميدز مع أحمد فتحى، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن رفض اللاعب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء والرحيل بنهاية تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات بما يعنى انتهائه عام 2023.