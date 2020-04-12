شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى ..مصطفى الجمل: بلعب مع الولاد وبتمرن فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمام استمرار تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو مصطفى الجمل ، لاعب منتخب العاب القوى ، والذى كشف إنه يستغل فترة التوقف فى التدريبات فقط داخل المنزل، حفاظا على لياقته البدنية.

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وأضاف الجمل أنه يحرص على التدريب الفترة الصباحية ، ويجلس مع اطفاله ، وفى المساء يشاهد الأفلام ، ولكن أغلب الوقت مع أطفاله واللعب معهم ، خاصة وأن هذه الفترة هى أكثر الأوقات التى يقضيها الأفراد مع أسرهم و عائلاتهم فى ظل توقف النشاط وحظر التجوال .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.