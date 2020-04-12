شكرا لقرائتكم خبر عن قائد المصري البورسعيدي يوضح تصريحاته بشأن رواتب لاعبي الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد ياسر قائد النادي المصري البورسعيدي ، علي تفسير تصريحاته التي جاءت عن نجوم الاهلي والزمالك ، مشيراً إلي أنه لم يقصد أي اساءة لأي لاعب.
وكان أحمد ياسر قد أدلي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مع برنامج اون تايم مع الاعلامي سيف زاخر ، تخص بالمبالغ المالية للاعبين هذا الموسم وتقارب المستويات رغم الفوارق المادية فيما يتعلق بالرواتب.
وأكد لاعب المصري البورسعيدي ، أنه لم يقصد الإساءة على الإطلاق أي أو تقليل من أي لاعب في الأهلي والزمالك ، مضيفاً أنه يحترم جميع اللاعبين في القطبين
وأضاف ياسر، أنه أكد في تصريحاته أيضاً أن رواتب اللاعبين في النهاية رزق من الله ، مؤكداً أنه يحترم جميع الأراء التي انتقدت تصريحاته أو اتفقت معه.
وكشف عبد الظاهر السقا مدير النشاط الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، أن كل أفراد الفريق والمنظومة، اتفقوا على مساندة ناديهم في تلك الظروف العصيبة التي يمر بها النشاط الرياضي في مصر بسبب توقفه نتيجة انتشار فيروس كورونا ، مؤكدا ان اللاعبين تنازلوا عن نصف مستحقاتهم المتبقية لدى النادي.
قال السقا: "أنا شخصيًا تنازلت عن 50% من راتبي للنادي المصري، وطارق العشري والجهاز الفني أيضًا".
وأضاف : "دارت حوارات كثيرة بيني وبين اللاعبين والجميع اتفق على التنازل عن 50% من رواتبهم المتبقية مع المصري وهذا وفاء منهم للنادي ، لا يليق أن نجبر لاعبًا على التنازل عن راتبه، وما تم من جانب اللاعبين كان برضاهم، وأشكرهم على ذلك".
وأختتم كلامه قائلا : "يتبقى للاعبي المصري 4 أشهر من عقودهم، النادي البورسعيدي أول ناد مصري يقرر لاعبوه التنازل عن نصف رواتبهم".
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