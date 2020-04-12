شكرا لقرائتكم خبر عن قائد المصري البورسعيدي يوضح تصريحاته بشأن رواتب لاعبي الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد ياسر قائد النادي المصري البورسعيدي ، علي تفسير تصريحاته التي جاءت عن نجوم الاهلي والزمالك ، مشيراً إلي أنه لم يقصد أي اساءة لأي لاعب.

وقال قائد المصري البورسعيدي في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "إجابتي كلها كانت منطقية واستشهدت ببعض الأرقام المالية للاعبين ووجهة نظري أن المستويات بين اللاعبين متقاربة ولا يوجد فوارق كبيرة".

وكان أحمد ياسر قد أدلي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مع برنامج اون تايم مع الاعلامي سيف زاخر ، تخص بالمبالغ المالية للاعبين هذا الموسم وتقارب المستويات رغم الفوارق المادية فيما يتعلق بالرواتب.

وأكد لاعب المصري البورسعيدي ، أنه لم يقصد الإساءة على الإطلاق أي أو تقليل من أي لاعب في الأهلي والزمالك ، مضيفاً أنه يحترم جميع اللاعبين في القطبين

وأضاف ياسر، أنه أكد في تصريحاته أيضاً أن رواتب اللاعبين في النهاية رزق من الله ، مؤكداً أنه يحترم جميع الأراء التي انتقدت تصريحاته أو اتفقت معه.

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