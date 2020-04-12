فيديو.. ميدو جابر يؤدى تدريبات خاصة بالمنزل بصحبة شقيقه وحارس المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ميدو جابر صانع ألعاب مصر المقاصة فيديو عبر صفحته الرسمية على انستجرام أثناء خوض تدريبات خاصة بالكرة وذلك اثناء الحجر المنزلى الذى يقوم به اللاعبين فى الوقت الحالى بسبب تجمد النشاط الكروى وإيقاف التدريبات بسبب انتشار وباء كورونا القاتل الذى ضرب العالم أجمع . وظهر من خلال التدريبات تواجد شقيق ميدو جابر الأصغر عمر جابر حارس مرمى الترسانة السابق ومحمود حمدى حارس مرمى مصر المقاصة بالإضافة لنجل جابر الذى جلس بجانب والد لمشاهدة التدريبات باهتمام بالإضافة لاثنين من الشباب . من ناحية أخرى أكد ميدو جابر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة أن إيهاب جلال أفضل مدير فني تعامل معه طيلة حياته فى كرة القدم. Advertisements أضاف ميدو جابر خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" ان ايهاب جلال على كافة المستويات هو الأفضل خاصة وأنه يضع شروطا كبيرة لمن يلعب معه ابرزها الخطط والتفاصيل التي يقوم بها. وكشف لاعب المقاصة أن حسام البدري أشركنى بعدما طلبت منه حاجتى للعب ورفض رحيلي من صفوف الفريق، مؤكدا أنه أشاد بمستواه في التدريبات ما جعلني احترمه. وتابع ميدو جابر أن البدرى منحنى الفرصة بالرغم من تواجد نجوم كبار وقتها مثل مؤمن زكريا ووليد سليمان يقدمون مستويات جيدة.

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