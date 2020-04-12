شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُحدد برنامج الزمالك الجديد بعد إلغاء مقترح جيمانزيوم النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، برنامج تدريبات اللاعبين الجديد بعد تراجعه عن المقترح الذى كان يدرسه بشأن خوض اللاعبين لتدريبات فى صالة الجيمانزيوم الخاص بالنادى فى الفترة المقبلة، بسبب الإجراءات الاحترازية فى البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان كارتيرون يدس خوض خمسة لاعبين من الفريق لتدريبات كل يوم بالتناوب فى الجيم الخاص بالنادى للحفاظ على لياقتهم قبل أن يتراجع المدير الفنى عن هذا القرار.

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ووضع الفرنسى باتريس كارتيرون، برنامج تدريبى جديد للاعبين لتنفيذه، وبدء اللاعبين فى تنفيذه من أمس، السبت، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، على أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الجمعة، على أن يرسل المدير الفنى برنامج جديد للاعبين السبت المقبل ويتضمن برنامج الأسبوع الحالى تدريبات متنوعة بين الجرى واستخدام الأدوات الخاصة بالجيمانزيوم فى المنزل.

ويحرص الفرنسى كارتيرون على متابعة حالة لاعبى الزمالك بصورة دورية، حيث خضع عدد من اللاعبين لتدريبات مختلفة خلال الفترة الحالية ما بين الاستعانة بأجهزة الجيمانزيوم فى المنزل أو خوض تدريبات الضغط والتحمل بخلاف تدريبات الجرى التى حرص على أدائها عدد كبير من لاعبى الفريق وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الوسط، إلى جانب التدريبات فى ملاعب مفتوحة ويتصدر هؤلاء اللاعبين، الحارس محمد أبو جبل الذى خاض تدريباته فى مركز شباب الواسطى فى محافظة أسيوط، ومحمد عنتر، لاعب وسط الفريق.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الإفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.