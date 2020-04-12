شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يجس نبض حسام عاشور بعد رحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطلع أحد وكلاء اللاعبين رأي حسام عاشور قائد النادي الأهلي للانتقال لسموحة في الموسم الجديد، بعد انتهاء عقده، ورفض لجنة التخطيط تجديده، وعرض عليه الاعتزال مع الحصول على امتيازات عديدة بينما لازال عاشور مصرًا حتى هذه اللحظة على استكمال مسيرته الكروية.

ويعقد حسام عاشور جلسات اجتماع مع مسئولي الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، لسماع عروضهم ودراسة الموقف بدقة قبل تحديد موقفه النهائي سواء بالرحيل عن الأهلي والاستمرار في الملاعب أو قبول عرض الإدارة الحمراء والاعتزال نهاية الموسم الجاري.

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وعقد حسام عاشور جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، أبلغه فيها عن عدم رضاه عن جلسته مع لجنة التخطيط والتي شهدت ابلاغه برفض تجديد عقده.

وعرض الأهلي على عاشور استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.

وتتواصل لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح التي تضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، مع حسام عاشور لاعب الفريق لمعرفة قراره النهائي، خاصة أن اللاعب لم يحسم مصيره حتى الآن، وتدخل عدد من زملاء حسام عاشور لإقناعه بعدم الرحيل عن الأهلي واستثمار العرض المقدم له من النادي.