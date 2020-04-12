شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى لفريق الأهلى: الشكر وحده لا يكفى لأطباء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الجهاز الفنى لفريق النادى الأهلى، الشكر إلى أطباء مصر، على ما يبذلوه من تضحيات وجهد وعمل بطولى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذى مازال يحصد الأرواح.

ونشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى على تويتر، صورة لأعضاء الجهاز الفنى للأهلى، وعليها تعليق "الشكر وحده لا يكفى لأطباء مصر الذين يقومون بعمل بطولى فى رحلة التصدى لوباء كورونا المستجد".



النادى الأهلى

وأبرزت صفحة الأهلى تدريبات وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى على جهاز الجرى بمنزله فى إطار الخطة الموضوعة التى وضعها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر وذلك بسبب تجمد النشاط الكروى على خلفية انتشار وباء كورونا.

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وتراجع وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلي، فى آخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت بمقدار مليون و700 ألف جنيه مصرى. وكانت القيمة التسويقية لوليد سليمان قبل الثامن من أبريل الجارى تقدر بحوالى نصف مليون يورو، ما يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه مصرى، قبل أن تتراجع قيمته التسويقية إلى 400 ألف يورو، ما يعادل 6 ملايين و900 ألف جنيه مصرى.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها حاوى الأهلي فى موسم 2012 بحوالى مليون يورو أى ما يعادل 17 مليون جنيه فى الوقت الحالى.

ووقع وليد سليمان لاعب الأهلى مؤخراً على عقود تجديده مع القلعة الحمراء مقابل 22 مليون جنيه فى موسمين خالصة الضرائب، بواقع 11 مليونا فى الموسم الواحد، على أن يتم استثناء اللاعب من نسبة المشاركة.