شكرا لقرائتكم خبر عن أمح الدولى يحتفل بعيد ميلاد كهربا: أخويا وحبيبى وعشره عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المشجع الأهلاوى الشهير أمح الدولى بعيد ميلاد محمود كهربا، والذى سيحتفل به لاعب ونجم الأهلى، غدا 13 أبريل، حيث نشر أمح صورة تجمعه بكهربا، وعلق عليها، "عيد ميلاد أخويا وحبيبي وعشرة عمرى وأجمل وأحلى حاجة في حياتي كل سنة وأنت طيب يا أغلى حاجة فى حياتى أنا مش عارف أكتب إيه بس عمرى كله فى الصورة ديه استنوا فيديو عيد ميلاد كهربا ع اليوتيوب"



أمح وكهربا

ويرتبط أمح بعلاقة صداقة قوية مع العديد من نجوم الرياضة على رأسهم محمود عبد المنعم كهربا وصلاح أمين واحمد الشيخ، ويحرص دائما على حضور مباريات الأهلى من الملعب لمؤازرة زميله كهربا، بينما كان دائم الظهور فى تدريبات طلائع الجيش عندما كان صلاح أمين يقود هجوم الفريق العسكرى.

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وكان كهربا قد هنأ زميله مؤمن زكريا بعيد ميلاده بطريقة خاصة، ونشر كهربا عبر ستورى انستجرام فيديو له يرقص مع مؤمن على مهرجان الأغنية الشعبية "قلبك بحر مالح"، ودندن كهربا مع مؤمن زكريا: "مشينا صح مش عاجب.. والغلط مش سكتنا"، ثم دخل الثنائى فى وصلة رقص مضحكة.

وسبق لكهربا ومؤمن زكريا اللعب فى صفوف الزمالك قبل الانتقال للقلعة الحمراء، وكلاهما واجه مشاكل قوية إبان اعلان صفقة انتقاله للأهلى من الغريم التقليدى.

وطمأن المحامى السويسرى مونتنييرى النادى الأهلى بقوة موقف القلعة الحمراء فى قضية محمود عبد المنعم لاعب الفريق، المتداولة حالياً فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعدما قدم الزمالك شكوى ضد الأهلى بالاتحاد الدولى يتهمه فيها بتحريض اللاعب على الهروب من القلعة البيضاء الصيف الماضى للانتقال إلى صفوفه.