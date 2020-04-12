شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أبو جبل يواصل تدريباته المنفردة تحت إشراف شقيقه بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك تدريباته المنفردة للحفاظ على لياقته ومستواه الفنى بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وباء كورونا، الذى ضرب العالم خلال الفترة الماضي .

ويسعى أبوجبل للحفاظ على لياقته ووزنه بأداء برنامج تدريبى خاص موضوع له من عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك للتدريب فى المنزل بناء قرار مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضى حتى تتضح الرؤية وحصر وباء كورونا .

ويمر محمد أبوجبل بأفضل فتراته الكروية بعد سلسلة ناجحة من المباريات خاضها مع فريق الزمالك نجح من خلالها التتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى ، ثم الفوز على الأهلى وتحقيق السوبر المحلى .

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ويقوم أبو جبل بأداء التدريبات في مركز الشباب الواسطي بمدينة الفتح في محافظة أسيوط، حيث يحصل علي البرنامج التدريبي من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون ويقوم بتنفيذه تحت إشراف شقيقه الحاصل مؤخرا علي درجة الدكتوراه في كلية تربية رياضية ويشغل وظيفة مدرب بقطاع الناشئين في سموحة.

في سياق مختلف رفضت إدارة الكرة في نادي الزمالك حسم مصير عودة المغربي حميد أحداد لاعب الفريق المعار الي الرجاء المغربي هذا الموسم ، لحين وضوح الرؤية بالنسبة للمحترفين المتواجدين في الفريق وهم المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو.

ويرغب الثلاثي بن شرقي واوناجم وساسي في خوض تجربة احتراف خارجية الا ان الزمالك يتمسك ببقاء الثلاثي، ولحين اتضاح الرؤية كاملة بشأن بقاء الثلاثي او رحيل احدهم فان إدارة الزمالك قررت تأجيل مصير أحداد وان كانت النية تقترب من تسويقه وتفعيل بند الشراء النهائي المتواجد في عقد الإعارة لنادي الرجاء المغربي.