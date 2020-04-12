شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتأكد من براءة عبد الرحمن مجدى من تهمة اختراق الحظر الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالنادى الاسماعيلى أن ناديه تأكد من براءة عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق من تهمة اختراق الحظر الاعلامى للنادى ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" تأكدنا أن عبد الرحمن مجدى أجرى التصريحات التليفزيونية فى وقت سابق لقرار النادى بمنع الظهور الاعلامى للجهاز الفنى واللاعبين وبالتالى لن توقع عليه عقوبات".

وكان الاسماعيلى يدرس توقيع عقوبة على عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق والمنتخب الاولمبى بسبب خروجه فى تصريحات إعلامية بعد قرار فرض الحظر الاعلامى على النادى قبل التأكد من عدم صحة ذلك.

ورهن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلى، صرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم عن شهر إبريل لحين حسم اللجنة الخماسية مصير بطولة الدورى بعد توقفها لمدة شهر.

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وفى وقت سابق، كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى إن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى يعتزم تخفيض عقود اللاعبين فى حال إلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم بسبب وباء كورونا، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "إبراهيم عثمان دفع كل مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية وموظفى النادى بالكامل قبل إعلان قرار إيقاف مسابقة الدورى بثلاثة أيام."

وأضاف المصدر، "مجلس الإسماعيلى سيرهن صرف المستحقات القادمة للاعبين لحين معرفة مصير الدورى، وفى حال إلغائه فإن إبراهيم عثمان قرر تخفيض عقود اللاعبين تماشياً مع الأزمة التى ستضرب الأندية حال اتخاذ هذا القرار، ولكن فى حال استكمال المسابقة فلن تكون هناك أى خصومات من مستحقات اللاعبين".

وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.