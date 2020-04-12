شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مزايا للزمالك في تفعيل بند بيع أحداد للرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعي مسئولو الرجاء المغربي لتفعيل عقد شراء المغربي حميد احداد لاعب الزمالك المعار للنادي المغربي بداية الموسم الحالي، والذي ينص علي شراء اللاعب نهائيا بعد دفع مليون و500 الف يورو للزمالك.

في حالة تفعيل نادي الرجاء بند الشراء في عقد حميد أحداد فان الزمالك سيحقق 3 مزايا من وراء تلك الصفقة، الأولي هي توفير مقابل مادي يصل إلى 26 مليون جنيه للنادي تساهم في حل أزمة السيولة وتجديد عقود اللاعبين والاستعداد لموسم الصفقات الصيفية.

اما ثاني المميزات فيتمثل في توفير مكان لاعب أجنبي وتسويقه سريعا في إطار رغبة اتحاد الكرة في تقليص عدد الأجانب في كل نادي الموسم المقبل، مما يسهل علي الزمالك من حل أزمة الأجانب حيث يضم 4 لاعبين داخل الفريق و3 لاعبين معارين منهم أحداد، اما ثالث المزايا فيتمثل في توفير وقت ومجهود علي نادي الزمالك في تسويق اللاعب وكذلك توفير قيمة مستحقاته المالية الموسم المقبل في حالة بقاءه بالفريق.

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وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أنه عقب القرار الذى أصدره اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب بالأندية المصرية لـ 4 لاعبين كأقصى تقدير، تلاشت آمال الإبقاء على المهاجم المغربى حميد أحداد بقائمة الزمالك خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن قرار الاتحاد المصرى قد يصب فى مصلحة الرجاء، حيث ستضطر إدارة الزمالك لفتح مفاوضات مباشرة مع النادى المغربى لمناقشة بيع ما تبقى من عقد أحداد بمبلغ مالى يكون مناسبا للفريقين معاً، فى ظل وجود 6 لاعبين أخرين بقائمة الأجانب داخل القلعة البيضاء.