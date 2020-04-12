شكرا لقرائتكم خبر عن هيدرسيفيلد الإنجليزي يحدد ملامح أيام رمضان صبحي الأخيرة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت أيام رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي داخل القلعة الحمراء، قليلة بعدما بات استمراره في الموسم الجديد أمراً صعباً، بسبب طلبات نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي المادية الكبيرة.

وبعد تأكيدات إدارة النادي الأهلي إمكانية الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى نهائياً حال تخفيض مطالبه المالية من 10 أو 9 ملايين جنيه إسترليني إلى 4 أو 3 ملايين حيث ذلك هو الشرط الأساسي لدخول الأهلي طرفاً جاداً فى صفقة الشراء النهائي من النادى الإنجليزي، خاصة أن خزينة القلعة الحمراء لا يمكن أن تتخطى مبلغ ثلاثة أو أربعة ملايين جنيه إسترليني لشراء اللاعب نهائياً، مما يؤكد صعوبة استمرار اللاعب بعد انتهاء الموسم الحالي.

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وحدد نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي بالفعل ملامح الأيام الأخيرة لرمضان صبحي داخل النادي الأهلي، بعدما أصبحت عودته للنادي الإنجليزي وشيكة ومساءلة وقت ليس أكثر.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موافقته على تمديد عقود اللاعبين التى تنتهى فى الصيف المقبل، حتى نهاية الموسم الحالى 2019 - 2020، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، وأرسل الأهلى خطاباً قبلها لنادى هيدرسليفيد يطلب فيه تمديد إعارة رمضان صبحى ثلاثة أشهر أو حتى ينتهى الموسم الكروى محلياً وأفريقياً بعدما تسبب فيروس كورونا فى تجميد النشاط الكروى بالعالم كله ما يعنى أن موعد نهاية الدوريات فى العالم سيتأجل عدة أشهر.