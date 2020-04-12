شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلى و الزمالك وبيراميدز فى البطولات الأفريقية بعد التأجيل من الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيل منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية إلى أجل غير مسمي، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

كان الاتحاد الأفريقى حدد الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل لإقامة دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية ، على أن يواجه الأهلى نظيره فريق الوداد المغربى، بينما الزمالك يقابل الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وعلى مستوى الكونفدرالية، يلعب بيراميدز مع حوريا الغينى ، حيث تسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع المسابقات المحلية والقارية، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

وبعد إعلان الكاف تأجيل المباريات، نرصد كشف حساب الفرق المصرية فى البطولات الأفريقية ، حيث وصل الأهلى والزمالك إلى نصف نهائى دورى الابطال، بينما وصل بيراميدز الى نصف نهائى الكونفدرالية :

مشوار الاهلى فى دورى الابطال

وصل الاهلى الى الدور نصف النهائى بعد خوض 12 مباراة ،فى دورى الابطال ، فاز فى 8 مباريات ، و تعادل 3 مواجهات ، و خسر مباراة واحدة .

التقى مع اطلع برة وفاز عليه ذهاب وعودة بمجموع 13 هدف ذهاب وعودة ، و مع كانو سبورت وفاز عليه 6/0 بمجوع مباريات الذهاب و العودة ايضا ، وفى دور المجموعات التقى مع النجم الساحلى ، و الهلال السودانى ، و بلاتينيوم ستارز ، و النجم الساحلى و كذلك الهلال السودانى .

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وفى منافسات ربع النهائى واجه الاحمر صن داونز وفاز عليه 2/0 ذهابا وو تعاد لمعه فى لقاء العودة .

مشوار الزمالك فى البطولة الافريقية

وصعد الزمالك الى نصف النهائى ايضا بعد خوض 12 مباراة فاز فى 6 ، و تعادل فى 3 وخسر مثلها .التقى مع ديكاداها الصومالى وفاز عليه 13/0 بمجموع مبارياتى الذهاب و العودة ، ثم مع جينيراسيون فوت ، و خسر الابيض فى الذهاب 2/1 ، و فاز فى العودة 1/0 .

وفى دور المجموعات التقى مع مازيمبى الكونغولى ، و أول اغسطس و زيسكو ذهاب وعودة ، و مازيمبى و اول اغسطس وفى ربع النهائى التقى مع الترجى التونسى وفاز بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتى الذهاب و العودة الترجى التونسى

انجاز بيراميدز فى الكونفدرالية

وبالانتقال الى فريق بيراميدز فخاض 14 مباراة بالكونفدرالية ، فاز فى 11 ، و خسر فى مبارتان ، و تعادل مواجهة واحدة .

فاز على ايتوال دى كونجو 5/1 بمجموع الذهاب و العودة ، ثم على شباب بلوزداد 2/1 ، و يانج افريكانز 5/1

ثم واجه رينجرز النيجيرى و نواذيبو الموريتانى "، و المصرى البورسعيدى ، و رينجرز النيجيرى ايضا ، و ونواذيبو ، و فى رببع النهائى التقى مع زاناكو الزامبى 3/1.