شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك يهنئ مؤمن زكريا بهدف زملكاوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أحمد عبد الملك لاعب الزمالك الأسبق مؤمن زكريا لاعب الأهلى بعيد ميلاده بهدف زملكاوى عندما كان زكريا لاعبا بصفوف القلعة البيضاء .

وقام عبد الملك بنشر فيديو عبر صفحته الخاصة على انستجرام خلال لقاء جمع الزمالك ودمنهور باستاد دمنهور وقام هو بعمل عرضية من الجانب الأيمن بعدما مر من لاعبين من مدافعى الفريق البحراوى ويرسل عرضية متقنة يستلمها مؤمن زكريا ويضع هدف عالمى فى سقف الشبكة محرزا هدف التقدم للفريق الزملكاوى .

يذكر ان مؤمن زكريا شارك مع الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة من فريق إنبى قبل أن يعود ويعود لفريقه السابق الأهلى بعد تألقه فى العديد من الأندية التى شارك معها عقب رحيله وهو فى سن مبكرة من القلعة الحمراء على رأسها الإنتاج الحربى والمصرى البورسعيدى وإنبى والزمالك .

واحتفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعيد ميلاد لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى مؤمن زكريا، الـ32 والذى يحل اليوم الأحد. وكتبت الصفحة الرسمية للفيفا على "تويتر"، "عيد ميلاد سعيد لنجم المنتخب المصرى والنادى الأهلي مؤمن زكريا الذى يحتفل بعامه الـ 32 اليوم".

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وأضافت صفحة الفيفا عبر "تويتر"، "خالص الأمنيات برحلة علاج موفقة وعودة قوية للملاعب والمزيد من الأهداف".

وكانت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، هنأت مؤمن زكريا صانع ألعاب القلعة الحمراء، بعيد ميلاده رقم 32.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورة لمؤمن زكريا وعلقت عليها، "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا مؤمن زكريا، اشتقنا لاحتفالك الخاص وننتظر عودتك سريعاً".

كما احتفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد مؤمن زكريا، حيث أنه من مواليد 12 أبريل 1988.

ويعد ملامسة العشب الأخضر وارتداء فانلة الأهلى من جديد هى الأمنية الأغلى لمؤمن زكريا فى عامه الجديد بعد دوامة الأزمات الصحية التى داهمت اللاعب فى 2019 .