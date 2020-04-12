شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة عن تقليص اللاعبين الأجانب: قرار خاطىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد عمارة نجم الأهلى السابق أن قرار اتحاد الكرة بتقليص عددد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم القادم خاطىء بكل المقاييس .

و قال محمد عمارة فى تصريح لـ الخليج 365 لا يوجد أى دورى فى العالم اتخذ هذا القرار ، مشيرا إلى أنه عندما لعب فى الوندذليجا كان جميع اللاعبين محترفين .

و أشار عمارة إلى ضرورة إلتزام اتحاد الكرة بسريان عقود اللاعبين التى لم تنتهى عقودهم خلال الموسم القادم .

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ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.