شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين الأهلى والجبلاية بسبب «الأجانب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترض النادى الأهلى على اقتراح اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب بالأندية بداية من الموسم الجديد، ويبحث مجلس إدارة النادى الرفض رسمياً على الموضوع بداعى أن الأهلى سيكون الأكثر تضررا فى حالة تفعيل القرار، نظرا لارتباطه بعقود ممتدة مع لاعبيه الأجانب، وينتظر أن يناقش المجلس الموقف فى اجتماع سوف يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة. ووفقا لمصدر داخل النادى، فإن الإدارة ترغب فى تأجيل القرار حتى يتسنى للأندية توفيق أوضاعها مع لاعبيها الأجانب بدون خسائر. وتنص لائحة شؤون اللاعبين على قيد 4 لاعبين أجانب فى قائمة أى فريق، بالإضافة لمعاملة لاعبى شمال إفريقيا معاملة اللاعب المحلى، ليصبح عدد الأجانب المسموح بقيدهم 5 لكل فريق.

ويملك الأهلى 5 لاعبين أجانب وهم: التونسى على معلول، السنغالى أليو بادجى، الأنجولى جيرالدو، النيجيرى جونيور أجاى والمالى أليو ديانج، إلى جانب المغربى وليد أزارو المعار للاتفاق السعودى، ليرتفع العدد إلى 6 لاعبين.

على الجانب الآخر، سادت حالة من الارتياح داخل الفريق بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف تأجيل مباريات نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقى إلى وقت سيتم إعلانه لاحقا.

وكان مقررا أن يلعب الأهلى والوداد المغربى أحد أيام ١-٣ مايو ذهاباً، و٨-١٠ مايو جولة الإياب، واعتبر الجهاز الفنى للأحمر بقيادة رينيه فايلر التأجيل فى مصلحة الفريق، بسبب غياب اللاعبين عن خوض التدريبات الجماعية منذ فترة طويلة بسبب فيروس كورونا، ما أثر سلبا على لياقتهم الفنية والبدنية وخوض المباريات فى مايو، فى ظل هذه الظروف سيكون صعب، فيما تدرس لجنة التخطيط عقد جلسة مع محمد الشناوى، حارس المرمى، لتعديل عقده بناء على طلب الإدارة تقديرا لجهوده مع الفريق خلال الفترة الماضية وعدم إثارته أى مشاكل بخصوص عقده، فضلا عن رفضه عددا من العروض التى تلقاها مؤخرا، بالرغم من الإغراءات المالية التى عرضها الوسطاء أمامه للموافقة على الرحيل وذلك بعد تألقه مع الفريق على المستويين المحلى والإفريقى بجانب حجزه مكانا أساسيا فى تشكيلة المنتخب الوطنى ومشاركته فى المونديال الأخير الذى أقيم فى روسيا وينتظر أن تحدد اللجنة موعدا للجلسة لمناقشته فى التعديل الذى سيجرى على عقده، كما تقرر أن تفتح اللجنة ملف قطاع الناشئين للحفاظ على العناصر المميزة التى تعتبر مستقبلا للنادى وإجراء تعديلات على العقود ورواتب المدربين وغيرها من الأمور التى تخص القطاع، خاصة أن الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول وافق على منح الفرصة لعدد من المميزين بفرق الناشئين للتدريب مع الفريق على أن يتم الدفع بالعناصر التى تثبت جدراتها فى المباريات الرسمية.

من ناحية أخرى، طلب توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالفريق من اللاعبين إرسال فيديو للتدريبات التى يخوضها كل لاعب فى المنزل لمراجعة طريقة أدائهم للبرنامج التدريبى الذى وضعه لهم مؤخرا منذ تعليق التدريبات فى النادى بسبب فيروس كورونا، لتجنب زيادة الأوزان حيث يخشى الجهاز الفنى من تأثر اللاعبين سلبا من طول الإقامة داخل منازلهم وعدم قدرتهم على التدريب فى صالات الجيم أو فى مساحات واسعة، وتقرر زيادة الجرعات التدريبية لتجنب زيادة الأوزان.

وكان المدير الفنى قد طلب من مدرب الأحمال كتابة تقرير عن اللاعبين ويتضمن مدى التزام كل واحد بالتعليمات ووزنه بجانب زيادة الجرعات التدريبية للعناصر التى تحتاج لرفع معدلات اللياقة.

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