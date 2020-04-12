شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاوض صالح جمعة ويترقب مصير «وردة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل صالح جمعة، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ضمن اهتمامات الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى إطار الخطة الموضوعة، لتدعيم صفوف الفريق، حتى يكون جاهزاً للمنافسة على بطولة الدورى وأيضاً البطولة الإفريقية، وجاء ذلك بعدما قام محمود فتح الله مدرب الفريق، بترشيح التعاقد مع صالح جمعة، للمدير الفنى الكرواتى للفريق، أنتى ستاتيتش، لاسيما فى ظل اقتراب اللاعب من الرحيل عن النادى الأهلى، وأوضح فتح الله فى حديثه مع المدير الفنى أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق، فى ظل الخبرات التى يمتلكها والتى ستجعله يصنع الفارق مع بيراميدز.

كانت إدارة بيراميدز قد أعلنت التعاقد رسمياً مع أحمد فتحى لمدة ٣ مواسم. يأتى ذلك فى الوقت الذى يترقب فيه مسؤولو النادى موقف عمرو وردة مع ناديه لاريسا اليونانى، فى ظل وجود رغبة لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم بداية من الموسم المقبل، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب تلقى أكثر من عرض للعودة للدورى المصرى، ولكنه يرتبط بعلاقة وطيدة مع ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادى بيراميدز.