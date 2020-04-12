شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن إقامة دورة ألعاب البحر المتوسط في 2022 بعد تأجيلها بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية اليوم الأحد، أن دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 المقرر إقامتها بولاية وهران (شمال غرب) ستقام في الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2022، بعد أن كان مقررا إقامتها في عام 2021 وتأجلت بسبب فيروس كورونا.

وقال بيان ل وزارة الشباب والرياضة الجزائرية اليوم، إنه "اتفقت وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط حول التواريخ الجديدة لتنظيم الدورة الـ 19 للألعاب المتوسطة بوهران في 2022 التي ستقام من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2022".

يذكر أن تلك الدورة كان مقررا إقامتها من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2021 بوهران قبل أن يتم تأجيلها إلى 2022 بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن حفل ختام دورة الالعاب المتوسطية بوهران 2022 سيصادف إحياء الذكرى الـ 60 لعيدي الاستقلال والشباب.

وكان سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة الجزائري قد أعلن يوم 31 مارس الماضي، عن تأجيل الدورة الـ19 للألعاب المتوسطية إلى عام 2022 بعد التشاور مع اللجنة الدولية للبطولة التي يرأسها الجزائري عمار عدادي بسبب انتشار جائحة كورونا في كافة أرجاء العالم ما حتم على عدة هيئات رياضية دولية تأجيل مختلف المنافسات ومن بينها الألعاب الأولمبية بطوكيو.

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