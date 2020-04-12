شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بيتر بونيتي حارس مرمى تشيلسي في الستينيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الأحد، وفاة حارس مرمى الفريق السابق بيتر بونيتي، عن عمر ناهز الـ79 عاماً. وقال تشيلسي في بيان: "حارس مرمانا السابق عانى لفترة طويلة من المرض. كل العاملين بتشيلسي يرسلون تعازيهم العميقة لعائلة بيتر وأصدقائه". وكان بونيتي نجماً لحراسة مرمى البلوز في الستينيات والسبعينيات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,065

تعافي 447

وفيات 159

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