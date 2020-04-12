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توتنهام يحدد سعر بيع هاري كين لسداد ديونه

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام يحدد سعر بيع هاري كين لسداد ديونه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

حدد نادي توتنهام الإنجليزي سعر البيع المحتمل لهدافه هاري كين في ظل إبداء العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بضمه.

ووفقاً لصحيفة دايلي ميل اليوم الأحد، فإن توتنهام يرغب في الحصول على 227 مليون يورو للاستغناء عن كين.

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وبحسب الصحيفة البريطانية فإن توتنهام يرغب في تحطيم الرقم القياسي لأغلى صفقة في العالم والمتمثلة في انتقال البرازيلي من الإسباني لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

ويتطلع توتنهام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصفقة المحتملة للمساهمة في سداد الديون المتراكمة على النادي، من أعمال بناء إستاده الجديد.

وأثيرت تكهنات واسعة في الفترة الماضية حول رغبة الإسباني ومانشستر يونايتد في ضم كين.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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