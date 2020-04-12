توتنهام يحدد سعر بيع هاري كين لسداد ديونه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

حدد نادي توتنهام الإنجليزي سعر البيع المحتمل لهدافه هاري كين في ظل إبداء العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بضمه.



ووفقاً لصحيفة دايلي ميل اليوم الأحد، فإن توتنهام يرغب في الحصول على 227 مليون يورو للاستغناء عن كين.

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وبحسب الصحيفة البريطانية فإن توتنهام يرغب في تحطيم الرقم القياسي لأغلى صفقة في العالم والمتمثلة في انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

ويتطلع توتنهام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصفقة المحتملة للمساهمة في سداد الديون المتراكمة على النادي، من أعمال بناء إستاده الجديد.

وأثيرت تكهنات واسعة في الفترة الماضية حول رغبة ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد في ضم كين.