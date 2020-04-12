فيردر بريمن يرفض عرض البرازيلي نالدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

رفض نادي فيردر بريمن الألماني عرض المدافع البرازيلي نالدو العودة. وفي تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، قال المدير التنفيذي للنادي، فرانك باومان: "نحن متعاقدون في الموسم الجديد مع أربعة مدافعين على الأقل، بالإضافة إلى أننا بصدد تجديد شباب النادي، ولذا فإن العودة ليست موضوعا مطروحا". كان نالدو عرض تقديم المساعدة الرياضية لناديه القديم في الأسبوع الماضي، وقال لبوابة (دايش شتوبه) الإلكترونية: "ما على فرانك باومان سوى أن يتصل بي، وأنا لست ممانعا للعودة مرة أخرى إلى بريمن، وإذا احتاجني النادي، فأنا على استعداد". وكان نالدو قد لعب في صفوف بريمن في الفترة بين 2005 حتى 2012، وبعد ذلك انتقل قلب الدفاع إلى فولفسبورج ثم شالكه وأخيرا إلى موناكو الفرنسي، حيث تم فسخ عقده في يناير (كانون الثاني) الماضي قبل وقت قصير من اندلاع أزمة كورونا.

