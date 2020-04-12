شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كارنكا: هالاند يمتلك كل شيء بالتأكيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020 اشاد المدرب الاسباني ​أيتور كارانكا​ بالمستوى الذي قدمه مهاجم ​بوروسيا دورتموند​ ​ايرلينغ هالاند​ مشيرا الى انه موهبة مميزة.

Advertisements وتحدث كارنكا في تصريحاته عن هالاند قائلا:" مهاجم شاب يسجل الأهداف، ويمتلك كل شيء بالتأكيد". وتابع:" لم يعد لاعبا جاء من بطولات دوري متواضعة. انضم إلى دورتموند وأحرز أهدافا مهمة سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال". واضاف المدرب الاسباني :"أعتقد أن ما يجعله أكثر جاذبية هو سعره. أي ناد كبير يتمنى جلب لاعبين يهزون الشباك وعندما يكون هناك لاعب شاب يحرز أهدافا وبهذا الثمن الذي لا أعتقد أنه كبير للغاية، فإنه يجذب أي فريق".

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