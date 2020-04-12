دزيكو: مانشيني اراد ضمي للسيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

تحدث إيدين ​دزيكو​، قائد نادي روما الايطالي، عن فترة في ​فريق مانشستر سيتي الانكليزي​ قبل الوصول الى ​ايطاليا​ تألقه في تسجيل الاهداف بغزارة مع ​الجيالوروسي​.



وقال إيدين دزيكو عن إنضمامه لفريق مانشستر سيتي:" أردت إتخاذ خطوة إلى الأمام وكان السيتي هو الفريق المناسب".

واضاف دزيكو:" ​روبرتو مانشيني​ كان يريدني بشدّة، ومن المهم أن يكون المدرب متلهفًا لإمتلاكك في فريقه، خاصة عندما يكون هناك بالفعل العديد من اللاعبين المهمين هناك وهدف الفريق هو تحقيق الالقاب والمنافسة القارية على لقب دوري الابطال."