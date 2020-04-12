شكرا لقرائتكم الحاوي يهنئ مؤمن زكريا بعيد ميلاده: إن شاء الله ترجع أحسن من الأول يا حبيبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى زميله مؤمن زكريا بعيد ميلاده قائلا " كل سنة وانت طيب يا مؤ وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول يا حبيبى .

ويحتفل اليوم الأحد ، مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى بعيد ميلاده رقم 32 ، حيث أنه من مواليد 12 أبريل 1988 ، ويعد ملامسة العشب الأخضر وارتداء فانلة الأهلى من جديد هى الأمنية الأغلى لمؤمن زكريا فى عامه الجديد بعد دوامة الأزمات الصحية التى داهمت اللاعب فى 2019 .

انضم مؤمن زكريا لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى عام "2004" استمر به "5" سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى بداية ولاية حسام البدرى الأولى "2009/2010" فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى "36" مباراة وسجل "4" أهداف، كما شارك فى "5" مباريات فى كأس مصر ولم يسجل.

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انتقل للمصرى البورسعيدى يناير 2011 واستمر حتى حادث بورسعيد الشهيرة لعب خلالها "22" مباراة وسجل هدفين فى تلك المباراة الشهيرة بعد نزوله كبديل.

وانضم لصفوف إنبى موسم "2012/2013" واشترك معه فى "23" مباراة سجل خلالها سبعة أهداف.

وانتقل على سبيل الإعارة لنادى الزمالك عام "2013" واستمر عاما ونصف، ارتدى خلالها فانلة الزمالك "57" مباراة سجل خلالها "12" هدفا بواقع تسعة أهداف فى الدورى خلال "38" مباراة، ثلاثة أهداف قارية فى "11" مباراة، كما لعب "8" مباريات فى كأس مصر، حقق خلال تلك الفترة القصيرة ثلاثة بطولات منها بطولتان لكأس مصر، وبطولة الدورى.

عاد للأهلى فى صفقة انتقال مدوية فى يناير 2015 ليلعب مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.