شكرا لقرائتكم "بوصله" خالد بوطيب تتجه إلى قطر بعد عودة النشاط الكروى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية، عن دخول مهاجم نادى الزمالك السابق، خال بوطيب، اهتمام عديد الأندية القطرية، التى أبدت رغبتها فى الحصول على خدماته، مع عودة استئناف النشاط الرياضى، المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفقا لصحيفة "هسبورت" المغربية، فإن خالد بوطيب، مهاجم الزمالك السابق، تلقى العديد من العروض من أندية الدوري القطرى، التى ترغب فى الحصول على خدماته، فى الفترة المقبلة.

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وينتظر أن يعود اللاعب إلى الملاعب مع فريق جديد، مع استئناف النشاط الكروي المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ يستغل المهاجم البالغ من العمر 32 سنة الوقت الحالي لتأهيل نفسه من الناحية البدنية، بمركز "أسبيتار" بقطر، بعد شفائه من تداعيات العملية الجراحية التي أجراها في الركبة.

كان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أعلن فسخ عقد المهاجم المغربى، فى شهر فبراير الماضى، بعد رفض بوطيب، بسبب غيابه عن التدريبات ورفضه الخضوع للكشف الطبى.

وتعاقد الزمالك مع خالد بوطيب، خلال سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية، قادما من صفوف فريق ملطية سبور التركي.