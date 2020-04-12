شكرا لقرائتكم احمد داودا: نتائج كارتيرون سبب بقائه في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد داودا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش سعادته بالتجربة التي خاضها بين صفوف الزمالك في 2015 مشدداً على أن القلعة البيضاء سبب شهرته في كرة القدم ومحبة الناس به في كل مكان.

أضاف أحمد داودا خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن عدم انسجام جيل 2015 وكثرة تولي مدربين سبب رحيل جيله بالنادي عن القلعة البيضاء.

وأوضح: " شخصية نيبوشا لم تسمح بالسيطرة على 30 لاعبا بالرغم من تألقي معه في تلك الفترة والتي حصلت فيها بطولة كأس مصر".

تابع احمد داودا: "تجربة ايهاب لم تنجح بسبب عدم قيادته من بداية الموسم وهو أفضل مدرب قادني في مسيرتي".

وقال لاعب طلائع الجيش: " الاتحاد تمسك بوجودي وكنت قريبا من العودة للزمالك وقتها، وعلاقتي طيبة بكل لاعبي الزمالك لذلك أرفض هجوم البعض على فرجاني ساسي وطارق حامد مستفزة وكفاية انهم شاركوا بالمونديال".

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وأشار الى ان الكلام في رزق اللاعبين عيب وكل واحد بياخد اللي يستاهله تعليقاً على الهجوم الذي يتعرض له ثنائي وسط الزمالك.

وتحدث داودا عن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حاليا قائلاً: "نتائجه وبطولاته سبب كافي لبقائه".