شكرا لقرائتكم أحداد أول ضحايا قرارا تقليص الأجانب في الزمالك والرجاء ينوى شرائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعي مسئولو الرجاء لتفعيل عقد شراء المغربي حميد احداد لاعب الزمالك المعار للنادي المغربي بداية الموسم الحالي، والذي ينص علي شراء اللاعب نهائيا بعد دفع مليون و500 الف يورو للزمالك.

في حالة تفعيل نادي الرجاء بند الشراء في عقد حميد أحداد فان الزمالك يسحقق 3 مزايا من وراء تلك الصفقة، الاولي هي توفير مقابل مادي يصل الي 26 مليون جنيه للنادي تساهم في حل أزمة السيولة وتجديد عقود اللاعبين والاستعداد لموسم الصفقات الصيفية.

اما ثاني المميزات فيتمثل في توفير مكان لاعب اجنبي وتسويقه سريعا في اطار رغبة اتحاد الكرة في تقليص عدد الأجانب في كل نادي الموسم المقبل، مما يسهل علي الزمالك من حل ازمة الأجانب حيث يضم 4 لاعبين داخل الفريق و3 لاعبين معارين منهم أحداد، اما الثالث المميزات فيتمثل في توفير وقت ومجهود علي نادي الزمالك في تسويق اللاعب وكذلك توفير قيمة مستحقاته المالية الموسم المقبل في حالة بقاءه بالفريق.

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وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أنه عقب القرار الذى أصدره اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب بالأندية المصرية لـ 4 لاعبين كأقصى تقدير، تلاشت آمال الإبقاء على المهاجم المغربى حميد أحداد بقائمة الزمالك خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن قرار الاتحاد المصرى قد يصب فى مصلحة الرجاء، حيث ستضطر إدارة الزمالك لفتح مفاوضات مباشرة مع النادى المغربى لمناقشة بيع ما تبقى من عقد أحداد بمبلغ مالى يكون مناسبا للفريقين معاً، فى ظل وجود 6 لاعبين أخرين بقائمة الأجانب داخل القلعة البيضاء.