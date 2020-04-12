شكرا لقرائتكم ريو فرديناند: لم استطع ايقاف ميسي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ريو فرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق وأحد أبرز مدافعيه عبر التاريخ، عن كيف لم يكن له دورا في إيقاف أسطورة برشلونة الاسباني ليونيل ميسي، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الذى انتهى فوز الفريق الكتالوني 3-1.

وكان ميسي النجم الأول في هذه المباراة بعدما صنع هدف وسجل هدف آخر، ونجح في التفوق على دفاع مانشستر يونايتد وقيادة فريقه نحو لقب الأبطال.

وقال فرديناند فى تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية: "كان ميسي قاتلًا".

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أضاف: "برشلونة أعطونا درسًا قاسيًا في ويمبلي، لقد كان ميسي يتحرك كيفما يشاء بمنتهى الحرية".

وواصل: " كنت واقفا هناك أشاهدهم يرفعون الكأس، وأنا مع لاعبي يونايتد نقف واضعين أيدينا على أفواهنا وقلت وقتها:" أشعر بالحرج يا فتيان".

وسبق لفرديناند أن اعترف بأن برشلونة في ذلك الوقت الفريق الأفضل في تاريخ كرة القدم والأكثر اكتمالا.